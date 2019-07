Allerta Meteo Abruzzo: maltempo nel weekend, criticità “arancione” fino a domani

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Abruzzo ha reso noto che fino alle 24 di domenica, 14 Luglio, l’allerta meteo arancione interesserà i Bacini Tordino-Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro e Bacino Basso del Sangro per il possibile verificarsi di fenomeni temporaleschi.

Sulle restanti zone della Regione, Bacini dell’Aterno e Marsica, prevista allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali.

Oggi sabato, previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie a ridosso delle zone interne. Gli effetti al suolo sono relativi alla possibilità di innesco di fenomeni franosi, instabilità dei versanti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori e cadute massi con fenomeni caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione, in conseguenza di temporali forti. Si possono altresì verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento.