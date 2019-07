Allerta Meteo, sarà una domenica di maltempo estremo al Nord: rischio di grandine enorme, tornado, piogge torrenziali e venti distruttivi

Allerta Meteo – Sta per iniziare un weekend di maltempo estremo sulle regioni settentrionali, in particolare su quelle orientali. Il maltempo inizierà già stasera ma nella giornata di domani subirà un ulteriore peggioramento che porterà grandine di dimensioni molto grandi, venti distruttivi e tornado su alcune zone dell’Europa centrale e della Penisola Balcanica.

Una grande depressione sull’Europa settentrionale-nordorientale affonderà ancora più a sud con un’onda che attraverserà l’Europa centrale. Un’area di bassa pressione in rafforzamento persiste sulla Penisola Iberica mentre il Nord Atlantico è sotto una forte dorsale. I geopotenziali più alti si trovano anche sul Mediterraneo e sui Balcani meridionali. In mezzo, un forte fronte zonale attraversa il Mediterraneo e i Balcani settentrionali.

Le aree contrassegnate da allerte di livello HIGH e MDT da Severe Weather Europe sono Nord Italia, Slovenia, Croazia, Ungheria meridionale, Serbia settentrionale e Bosnia settentrionale e affronteranno la minaccia di violente tempeste in grado di produrre venti distruttivi, grandine di dimensioni molto grandi e localmente giganti, piogge torrenziali/nubifragi e tornado. Una robusta attività convettiva è attesa con tempeste diffuse, incluse intense supercelle che si svilupperanno nel primo pomeriggio e si diffonderanno dalla catena alpina verso est-nordest fino al tardo pomeriggio/ore serali. Un forte bulk shear di 20-25m/s sovrapposto ad un’instabilità da forte ad estrema (indice CAPE localmente di oltre 3500J/Kg) supporterà supercelle ben organizzate con la minaccia di grandine molto grande e forse localmente anche gigante (8-10cm di diametro!) e anche tornado.

Potrebbero svilupparsi anche venti distruttivi con i modelli che indicano una linea di intense tempeste in formazione vicino alla zona di convergenza, soprattutto sulla Croazia orientale, l’Ungheria meridionale e la Serbia settentrionale. Tuttavia, la maggior Storm Relative Elicity è attesa sull’area nord-adriatica, dove potrebbero svilupparsi anche supercelle tornadiche.

Stessa intensità ma minor copertura di forti tempeste è attesa sull’area contrassegnata dal livello MDT. Le tempeste si aggregheranno in uno o due sistemi convettivi a mesoscala nelle ore serali, determinando una minaccia più alta per venti distruttivi su entrambe le aree HIGH.

I rischi ENH e SLGT coprono i territori intorno alle aree con i rischi sopra elencati su Centro-Nord dell’Italia, Balcani nordorientali, Austria meridionale, Ungheria e Romania con la minaccia di forti tempeste in grado di produrre venti intensi, piogge torrenziali e grandine di grandi dimensioni. Il rischio SLGT è stato esteso anche alla Moldavia settentrionale e all’Ucraina centrale, dove sono probabili tempeste isolate con grandine di grandi dimensioni e forti venti.

Massima attenzione per le prossime 36 ore. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

