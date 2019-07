Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani forte instabilità e temporali diffusi

“Nella giornata di domenica 28 luglio il territorio regionale sarà interessato dal transito di un minimo di pressione che determinerà forte instabilità e fenomeni temporaleschi diffusi, in attenuazione nelle ore serali. La criticità idrogeologica viene segnalata con particolare riferimento agli effetti sul reticolo idrografico minore“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato l’allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali” valida “dalle 00:00 del 28 luglio 2019 fino alle 00:00 del 29 luglio 2019“.

“Allerta GIALLA per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori per le province di BO, RA, FC, RN; per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN“.