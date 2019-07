Allerta Meteo Emilia-Romagna: temporali in arrivo

“Nella giornata di sabato 27 luglio il passaggio di un sistema frontale apporterà precipitazioni prevalentemente a carattere temporalesco. A partire dalle ore pomeridiane i temporali potranno assumere carattere organizzato, inizialmente sul settore occidentale, in estensione al resto del territorio regionale. Sono attesi fenomeni di fulminazione, raffiche di vento localmente intense e grandinate“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per temporali valida “dalle 00:00 del 27 luglio 2019 fino alle 00:00 del 28 luglio 2019“.

“Allerta GIALLA per temporali per le province di: PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN“.