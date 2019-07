Allerta Meteo Estofex, il maltempo si estende al Centro-Nord: attenzione a grandine molto grande e forte vento

Allerta Meteo – Continua il maltempo sull’Italia in questa seconda settimana di luglio che da domani porterà condizioni meteo avverse anche al Sud, dove ancora resiste un gran caldo. E così Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 2 per Nord Italia, Corsica, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia e Bulgaria principalmente per grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di vento e tornado.

Livello 1 per Italia, Spagna nordorientale, Francia meridionale, Svizzera meridionale, Austria meridionale, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia, Macedonia settentrionale, Bulgaria, Albania settentrionale e Grecia settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado.

Livello 1 per la Turchia nordorientale e la Georgia principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Livello 1 per parti della Russia per nubifragi e forti raffiche di vento.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, mercoledì 10 luglio.

Un grande vortice sinottico si trova sopra gli stati baltici e la Russia occidentale e la corrente a getto sul suo lato meridionale sull’Europa centrale si sta intensificando. La goccia fredda sulla Spagna si sta lentamente muovendo verso est-nordest e si sta indebolendo velocemente, ma ha creato una jet streak che raggiungerà l’Italia oggi. Masse d’aria molto umide con lapse rates dei medi livelli molto alti si trovano sul Mediterraneo occidentale e centrale, così come sui Balcani, dove si attendono numerosi temporali. Anche l’estremo Est Europa vivrà alcuni temporali, che localmente produrranno eventi meteo intensi.

Nord Italia

Diverse depressioni attraverseranno il Nord Italia e l’Europa Centrale viaggiando verso est in direzione dei Balcani, fornendo sollevamento a masse d’aria instabili. Zone di convergenza dei bassi livelli in Pianura Padana innescheranno la convezione prima delle 12UTC e le tempeste saranno velocemente in grado di diventare supercelle. I modelli numerici prevedono un ambiente altamente instabile con un indice CAPE di oltre 2000J/Kg e un deep layer shear di 20-30m/s. Anche alti valori di Storm Relative Helicity a 0-3km (150-300m²/s²) supporteranno lo sviluppo di supercelle in grado di creare grandine molto grande e forti raffiche di vento. Le tempeste dovrebbero spostarsi sul Mar Adriatico durante la notte e le prime ore di domani, mercoledì 10 luglio, ma rappresenteranno ancora una minaccia per la costa orientale dell’Italia.

Per quanto riguarda il Centro Italia, solo alcune tempeste saranno in grado di produrre eventi meteo intensi e la minaccia principale sarà rappresentata da forti raffiche di vento.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sui fenomeni di maltempo previsti in giornata sull’Italia. Massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play