Allerta Meteo Estofex, forte maltempo in Italia: costa tirrenica a rischio nubifragi e tornado

Allerta Meteo – Dopo una domenica notte funestata dalle condizioni meteo avverse da Nord a Sud, anche la settimana inizia all’insegna del forte maltempo sull’Italia, come sottolineato dai nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment). Livello di allerta 2 per la Corsica e il Mar Ligure principalmente per nubifragi e tornado.

Livello 1 per l’Italia principalmente per nubifragi e tornado.

Livello 1 per Romania, Ucraina, Bielorussia e Russia principalmente per nubifragi.

Livello 1 per il nord della Turchia principalmente per nubifragi e tornado.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, martedì 16 luglio.

Una grande area di debole bassa pressione e associata attività temporalesca si estende dall’Europa sudorientale alla Russia nordoccidentale. Con un’alta pressione sopra le Isole Britanniche, un flusso settentrionale si mantiene sull’Europa occidentale, spostando aria più fredda sul Mediterraneo, dove si è formata una bassa pressione sul lato sottovento delle Alpi. Questa bassa pressione si muove lentamente su Corsica e Italia. Altre basse pressioni si trovano su Svezia/Finlandia e sul Mar Nero meridionale.

Costa occidentale dell’Italia, Francia sudorientale e Corsica

La bassa pressione all’inizio del periodo indicato è ancora vicina al confine Francia-Italia, ma ha già generato convezione sul Mar Ligure e sulla Corsica durante la notte. CAPE di 500-1000J/Kg, deep layer shear di oltre 20m/s e Storm Relative Helicity di oltre 300m²/s² rimangono in prossimità del centro di bassa pressione fino alle 15UTC, quando lentamente si muoverà sulla Corsica. Le zone di convergenza e il flusso verso le coste probabilmente innescheranno intense celle convettive con la minaccia di nubifragi grazie al lento movimento delle tempeste e possono produrre tornado (o trombe marine) e grandine di grandi dimensioni. Durante la notte, il focus del maltempo si sposterà verso il Sud Italia con minacce simili. Sono previsti un CAPE più alto e livelli medi più asciutti, così come un’elevata convezione. Potrebbero verificarsi forti raffiche di vento.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul maltempo che colpirà l’Italia nella giornata odierna. Massima attenzione.Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

