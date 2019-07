Allerta Meteo Estofex: ancora forte maltempo al Nord con grandine molto grande e forte vento

Allerta Meteo – Dopo un weekend di maltempo estremo con furiose grandinate, nubifragi e forti venti al Nord, anche la nuova settimana inizia all’insegna del meteo avverso sulle regioni settentrionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 2 per il Nord e il Nord-Est dell’Italia, per Slovenia, Croazia ed estremo nord della Bosnia principalmente per grandine di dimensioni grandi o molto grandi e forti raffiche di vento.

Livello 1 per il Nord-Ovest dell’Italia, Bosnia e Serbia principalmente per grandine di dimensioni grandi o molto grandi e forti raffiche di vento.

Livello 2 per la Spagna orientale principalmente per grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di vento e nubifragi.

Livello 1 per la Spagna nordoccidentale e l’estremo nord del Portogallo principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni.

Livello 1 per parti di Romania, Bulgaria, Ucraina e Russia occidentale principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e in misura minore, forti raffiche di vento.

Livello 1 per il Caucaso e la Turchia nordorientale principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, martedì 9 luglio.

Due dominanti caratteristiche su scala sinottica sull’Europa sono un vortice ciclonico che si sposterà lentamente sulla Penisola Iberica verso est e un vortice ancora più grande centrato sugli stati baltici e la Russia occidentale. Diverse depressioni viaggiano intorno al vortice in un forte flusso occidentale-nordoccidentale. Più vicino alla superficie, un limite frontale si estenderà dalla Francia meridionale fino alla catena alpina, Bosnia, Serbia e Romania meridionale, curvando verso nord-est sul Mar Nero verso la Russia.

Nord Italia fino a Slovenia e Bosnia

Un altro round di forte maltempo è probabile su alcune parti di quest’area anche nella giornata di domani, martedì 9 luglio. Mentre su Slovenia e Croazia, la quantità di umidità dei bassi livelli è diminuita rispetto ai giorni precedenti, una massa d’aria molto umida persiste sull’Italia con punti di rugiada intono e oltre i 20°C. L’area più probabile per l’inizio delle tempeste saranno ancora le Alpi meridionali e i modelli numerici simulano supercelle che attraversano il Friuli Venezia Giulia e dalla Slovenia fino in Croazia e Bosnia settentrionale durante il pomeriggio di mercoledì. Con un deep layer shear di 20-25m/s e un indice CAPE intorno a 1000J/Kg, queste tempeste possono essere accompagnate da grandine di dimensioni grandi o molto grandi e forti raffiche di vento, nonostante il rischio di grandine sia più basso sulla Slovenia rispetto all’Italia a causa della riduzione del CAPE da ovest verso est.

L’inizio delle tempeste è incerto sugli Appennini e sul Piemonte. Mentre sugli Appennini, i modelli globali mostrano alcuni segnali di precipitazioni nelle zone in cui il CAPE supera i 2000J/Kg con un deep layer shear di oltre 20m/s, non è prevista nessuna precipitazione per il Piemonte. Tuttavia, Estofex ha deciso di mantenere un livello di allerta 1 per questa area poiché ogni tempesta che si formerà sarà in grado di produrre grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul maltempo che persiste ancora al Nord. Massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

