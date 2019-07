Allerta Meteo Estofex, ancora maltempo al Nord: attenzione a grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forte vento

Allerta Meteo – Dopo i temporali e le grandinate disastrose che ieri hanno colpito il Nord Italia dal Piemonte al Trentino Alto Adige, la minaccia del maltempo non è ancora cessata. Ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha diramato i suoi nuovi avvisi.

Livello di allerta 1 per Nord Italia, Francia meridionale, Svizzera, Germania meridionale, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria occidentale e Bosnia Erzegovina per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi.

Livello di allerta 2 per parti di Slovacchia, Ungheria, Romania, Ucraina, Moldavia e Russia per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e nubifragi.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, mercoledì 3 luglio.

L’irruzione di una massa d’aria polare marittima in Europa determina un allungato limite frontale che si estende dalla Francia alla Russia. La massa d’aria calda e umida nelle parti centrali e orientali del continente è spinta molto violentemente verso sud-sudest. Nel settore caldo davanti al fronte, si attendono numerosi temporali che localmente diventeranno intensi. Nel settore freddo del fronte, alcuni temporali sono attesi sull’Europa nordorientale e sulla Scandinavia. Previste tempeste anche sulla Penisola Iberica e sull’Algeria. Alcune di esse saranno in grado di produrre grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento, ma la loro estensione in termini geografici non giustifica l’emissione di un livello di allerta.

Nord Italia, Francia e Germania meridionali, Svizzera, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria occidentale e Bosnia Erzegovina

Residui dell’ondata di caldo estrema della scorsa settimana sono ancora presenti in Francia e nell’Europa centrale. Le masse d’aria calde con un alto contenuto di umidità saranno sollevate da una zona di convergenza ai bassi livelli e dal riscaldamento diurno. Lapse rate molto alti creano un indice CAPE localmente superiore a 2000J/Kg secondo il modello GFS, con IFS e ICON-EU che forniscono valori di CAPE simili. La sovrapposizione di CAPE e shear non è molto forte rispetto all’Europa orientale, ma le tempeste sfrutteranno il deep layer shear di circa 10m/s (che localmente potrebbe raggiungere i 15m/s) per organizzarsi in piccoli cluster in grado di produrre grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Gli alti valori di acqua precipitabile suggeriscono che i cluster in lento movimento potrebbero produrre nubifragi all’interno dell’area di livello 1.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul maltempo che anche nelle prossime ore continuerà ad attanagliare il Nord Italia, massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play