Allerta Meteo Estofex, maltempo al Nord Italia: attenzione a grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forte vento

Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per il maltempo che si abbatte su una lunga fascia dell’Europa centrale. In particolare, esiste un’allerta meteo di livello 1 per un corridoio, che include anche il Nord Italia, che va dalla Francia meridionale alla Bielorussia meridionale e all’Ucraina settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento.

Livello 1 anche per la Russia occidentale principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, nubifragi e tornado.

Ma è nella fascia che dalla Francia orientale arriva alla Bielorussia sudoccidentale e all’Ucraina nordoccidentale che esiste la minaccia maggiore. Per quest’area, Estofex ha emesso un’allerta di livello 2 per forti raffiche di vento, grandine di dimensioni grandi o molto grandi e nubifragi.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, martedì 2 luglio.

Uno spesso geopotenziale con una massa d’aria tropicale calda e altamente instabile persiste sulla maggior parte delle zone meridionali e orientale dell’Europa. Un’ampia area di bassa pressione è posizionata sulla Scandinavia e induce il passaggio di un’onda lunga superficiale su parti dell’Europa centrale e orientale durante il periodo indicato. Un fronte freddo si estenderà dalla Francia centrale verso la Germania centrale, la Polonia centrale fino al nord della Bielorussia. Si prevede che i temporali si infiammino nel settore caldo. Un focolaio di temporali forti/estremamente forti è possibile nel corridoio dalla Francia orientale alla Bielorussia meridionale, dove la sovrapposizione con una corrente a getto della media troposfera sarà più importante.

Nord Italia, Alpi, Francia meridionale

Una sovrapposizione di shear e instabilità meno rilevante rispetto a quelle delle aree coperte dal livello di allerta 2 sarà disponibile su parti del Nord Italia, delle Alpi e della Francia, dove esisterà la minaccia di violenti temporali localizzati all’interno di cluster di multicelle in lento movimento/temporali pulsanti con il potenziale di produrre forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e nubifragi (acqua precipitabile >35mm). Grandine di grandi dimensioni è possibile anche all’interno dell’area alpina dove potrebbe verificarsi un locale aumento dello shear verticale del vento e produrre qualche evento isolato di supercelle.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sulla minaccia di maltempo sulle nostre regioni settentrionali e sull’area alpina, massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

