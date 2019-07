Allerta Meteo Estofex per il Nord Italia: attenzione a grandine di grandi dimensioni, alluvioni lampo e forte vento

Allerta Meteo – Mentre il caldo africano continua ad attanagliare la penisola e l’Europa occidentale, il Nord Italia dovrà fare i conti anche con la minaccia maltempo. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’allerta di livello 2 per le Alpi e il Nord Italia principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi e in misura minore per forti raffiche di vento.

Livello 2 anche per il nord del Galles e dell’Inghilterra e il sud della Scozia principalmente per grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di vento e tornado e in misura minore, per nubifragi.

Livello 1 per la Spagna settentrionale, la Francia occidentale e le Isole Britanniche principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado (nord dell’Inghilterra e Scozia).

Livello 1 anche per Bielorussia, Russia occidentale, Ucraina orientale e Moldavia principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e localmente nubifragi.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, venerdì 26 luglio.

Un’ampia dorsale affiancata da una profonda depressione sull’Atlantico nordorientale e da una goccia fredda sull’Est Europa è associata ad un pennacchio di aria estremamente calda proveniente dalla montagne dell’Atlante in Africa, che si diffonde sull’Europa occidentale. L’avvezione d’aria calda è massimizzata su parti delle Isole Britanniche e del Mare del Nord. Un fronte freddo si sposta verso est sulla Spagna, la Francia occidentale e le Isole Britanniche. All’interno della dorsale, il CAPE è massimizzato a sud delle Alpi. Davanti alla goccia fredda sull’Europa orientale, un limite frontale influenza la Russia meridionale.

Alpi e Nord Italia

Un’alta instabilità (CAPE di almeno 2000J/Kg) ma un basso deep layer shear (prevalentemente sotto i 5m/s) saranno presenti sulle Alpi oggi. L’inizio della convezione è probabile sulle montagne ed è prevista la formazione di intense tempeste pulsanti, in grado di produrre grandine di grandi dimensioni, alluvioni lampo e forti raffiche di vento. A causa del CAPE più alto, il potenziale per forte maltempo è massimizzato sulle Alpi meridionali. Le tempeste si dissiperanno durante le ore serali.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul maltempo di oggi al Nord Italia. Prestare massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play