Allerta Meteo Estofex per il Nord Italia: rischio di grandine di grandi dimensioni e forte vento

Allerta Meteo – Ieri è stata una giornata terribile che ha portato fenomeni estremi al Centro-Sud, lasciando diverse località in ginocchio: Pescara, piegata da grandine grande come arance e da un devastante nubifragio, Milano Marittima, devastata da un tornado che ha provocato gravi danni e molte altre città dall’Emilia Romagna alla Puglia, dove il forte vento ha anche abbattuto una gru e l’operaio al lavoro sul mezzo risulta disperso. L’emergenza sembra terminata su queste aree e si procede alla conta dei danni ma ora a rischio sono le regioni settentrionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 per il Nord Italia principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Livello 1 anche per la Turchia principalmente per grandine di grandi dimensioni e in misura minore, per forti raffiche di vento.

Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, venerdì 12 luglio.

Un’estesa depressione è posizionata sull’Est Europa. Sulla scia di una depressione a onda breve che attraversa la Turchia, masse d’aria asciutte e stabili si diffondono nel Mediterraneo. Una dorsale influisce sull’Europa occidentale.

Nord Italia

Masse d’aria più asciutte e stabili si diffondono gradualmente in Italia. Tuttavia, può persistere un po’ di umidità nella zona alpina, dove un debole CAPE potrebbe svilupparsi nel pomeriggio. Con un flusso nordoccidentale ai medi livelli, sul Nord Italia è previsto un forte shear verticale del vento. La domanda principale è se si svilupperanno tempeste. Estofex ritiene che potrebbero svilupparsi alcune sulle Alpi e che poi si muoverebbero verso est creando la minaccia di grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. L’attività generale sarà molto più debole rispetto alla violenza dei fenomeni di ieri.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul maltempo che nelle prossime ore potrebbe svilupparsi al Nord. Prestare attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play