Allerta Meteo Estofex per il Nord Italia: attenzione a nubifragi, alluvioni lampo e forte vento

Allerta Meteo – La minaccia maltempo torna ad affacciarsi sul Nord Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, livello 1 per Nord Italia, Germania, Svizzera, Austria principalmente per forti raffiche di vento e nubifragi.

Livello 1 anche per Regno Unito e Francia settentrionale principalmente per forti raffiche di vento, nubifragi e tornado.

Livello 1 anche per Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria nordorientale, Romania settentrionale, Bielorussia sudoccidentale e Ucraina per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Livello 1 per le zone di montagna di Georgia e Russia sudoccidentale principalmente per grandine di grandi dimensioni.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, mercoledì 31 luglio.

Una profonda bassa pressione entra nel Canale della Manica portando venti di burrasca in Regno Unito e Francia. La forte dorsale che ha portato masse d’aria eccezionalmente calde fino all’Artico si sta gradualmente disgregando sul Mare del Nord in presenza di due depressioni. Una depressione sulla Scandinavia attraverserà gli stati baltici e l’Europa orientale, aumentando il campo di vento producendo una corrente a getto che si sovrapporrà a masse d’aria instabili. Gran parte d’Europa vivrà tempeste diurne o guidate dall’avvezione di vorticità assoluta positiva.

Nord Italia, Germania, Svizzera e Austria

Nelle Alpi, le tempeste si formeranno nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 luglio, e saranno possibili alluvioni lampo. Un forte sollevamento sinottico avverrà nel tardo pomeriggio e durante la notte e nonostante il CAPE sia calcolato per restare al di sotto di 1000J/Kg, le crescenti velocità del vento nella media-alta troposfera determineranno l’organizzazione delle tempeste in multicelle. I nubifragi saranno la minaccia principale, soprattutto in Germania.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul maltempo che nelle prossime ore potrebbe scatenarsi al Nord Italia. Massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

