Allerta Meteo, FOCUS sul maltempo del weekend: rischio tornado sulle coste, minacce piogge torrenziali, grandine e venti distruttivi

Allerta Meteo – È iniziato un weekend di forte maltempo al Nord e lungo la costa tirrenica, caratterizzato da fenomeni anche molto intensi. In Liguria c’è già stata una grande tromba marina, mentre nella notte Torino è stata interessata da un violento nubifragio, così come le zone alpine. I fenomeni di maltempo sono dovuti ad una profonda depressione che si spinge da ovest verso l’Europa centrale e il Mediterraneo settentrionale con un intenso nucleo freddo sulla Francia meridionale verso il Nord Italia. Un associato fronte freddo si muove sul nord del Mediterraneo. Una dorsale persiste, invece, su Nord ed Est Europa.

L’area MDT RISK copre il Nord Italia, l’Adriatico settentrionale e la Slovenia occidentale con la minaccia di violente tempeste, in grado di produrre forti venti, piogge torrenziali/nubifragi, grandine di dimensioni grandi o molto grandi e tornado. È attesa una diffusa attività convettiva mentre la depressione si spinge sul nord del Mediterraneo, alimentata da una instabilità da forte a localmente estrema con un CAPE di oltre 2500-3000J/Kg, sovrapposto ad uno shear moderato. Una maggiore elicità è prevista dal rafforzamento dei venti sudorientali sul Mar Ligure e sull’Adriatico. Le condizioni saranno favorevoli per supercelle con grandine molto grande e venti distruttivi. Attese localmente alluvioni lampo. Possibili anche tornado lungo la costa ligure e dell’Adriatico settentrionale a causa dello shear dei bassi livelli e dell’elicità maggiori. Probabilmente le tempeste si aggregheranno in uno o due sistemi convettivi a mesoscala verso le ore serali.

Le aree ENH/SLGT RISK circondano l’area MDT RISK sul nord del Mediterraneo, sull’Europa orientale-nordorientale, sulla Francia meridionale e sulla Spagna nordorientale con la minaccia più isolata di violente tempeste in grado di produrre forti venti, grandine di grandi dimensioni e piogge torrenziali.

Massima attenzione al maltempo che si abbatterà sul Nord dopo giorni di caldo africano estremo.

