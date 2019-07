Allerta Meteo Genova, grande mobilitazione in città per il forte maltempo di Lunedì 15 Luglio

Potenziato a Genova il monitoraggio di fiumi e torrenti in seguito alla dichiarazione di stato di allerta gialla per temporali e piogge diffuse che va dalle ore 22 di oggi alle ore 2 di domani e di allerta arancione dalle 2 della prossima notte alle 15 di domani e gialla dalle 15 alle 18 di domani sul territorio del Comune di Genova, diramata dalla Regione Liguria. Il potenziamento e’ stato deciso nel corso della riunione di oggi pomeriggio a Genova del Coc (Centro Operativo Comunale) e, sulla base della dichiarazione ha messo in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. Il potenziamento del presidio territoriale della Polizia municipale sara’ attuato ricorrendo a quattro pattuglie, che vanno ad aggiungersi al servizio di ulteriori quattro pattuglie per il turno notturno, nonche’ alle pattuglie previste per i servizi per mattutino e pomeridiano. Le direzioni del Comune di Genova, i Municipi e le Aziende (Aster, Amiu e Amt) hanno attivato i piani di emergenza previsti per lo stato di allerta meteo arancione. Allertate anche le squadre di volontari di protezione civile.

Per quanto riguarda la metropolitana, resteranno chiusi fino a cessata allerta arancione i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole sara’ accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Per tutta la durata dell’allerta meteo arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, e l’ascensore di Quezzi restano chiusi. Chiusi il Museo civico di storia naturale “G. Doria”, la Loggia di piazza Banchi e i Magazzini di via Oristano. Chiuse anche le Biblioteche Bruschi, Guerrazzi, Lercari, Palasciano, Servitano, Gallino e Cervetto. Tutti i possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R e T, esclusivamente nei casi in cui tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL – CF – CG ecc.), hanno diritto a parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta. Il Comune di Genova ricorda che, durante il periodo di allerta meteo idrologica, i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la citta’, i comportamenti di autoprotezione. Tutte le ordinanze e le norme di autoprotezione sono disponibili sul sito www.comune.genova.it.

Sono inoltre fornite indicazioni relativamente all’entrata in vigore dell’allerta: predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili che si trovano in locali allagabili; porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento; limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessita’; tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorita’, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione. Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso pannelli luminosi stradali disposti lungo la viabilita’ principale e paline alle fermate Amt; sito del Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria (www.allertaliguria.gov.it); sito del Comune di Genova (http://www.comune.genova.it/servizi/protezionecivile); servizio gratuito di allerta meteo via sms. Per iscriversi al servizio gratuito di allerta meteo inviare un sms dal proprio cellulare con il testo “allertameteo on” al numero 3399941051, oppure effettuare l’iscrizione on line su http://segnalazionisms.comune.genova.it. Per ottenere informazioni piu’ dettagliate e ampie si consiglia anche di scaricare la APP gratuita “Io non rischio”. Per accedere all’applicazione via web digitare sul device iononrischio.comune.genova.it. Per tutta la durata dell’allerta sara’ attiva la sala di emergenza della Protezione Civile del Comune di Genova e sara’ attivo il numero verde della Protezione Civile del Comune di Genova 800177797.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play