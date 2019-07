Allerta Meteo, FOCUS sul maltempo al Centro-Nord: alluvioni lampo, grandine molto grande, venti distruttivi e minaccia tornado in Emilia Romagna, Veneto e Marche

Allerta Meteo – Un forte outbreak di temporali è atteso su alcune parti della Pianura Padana, sull’Adriatico e sulla Croazia occidentale nel corso del pomeriggio odierno e della notte. Sono probabili intense supercelle con grandine molto grande, venti distruttivi e tornado, per i quali Estofex ha già emesso i suoi avvisi.

Una grande depressione è centrata sulla Russia occidentale e l’Europa orientale con un’onda breve sulle Alpi e sul Mediterraneo settentrionale, mentre una dorsale superficiale è posizionata sul Mediterraneo meridionale. In mezzo, una corrente a getto molto robusta sta fornendo un forcing su grande scala e un forte shear per una diffusa attività convettiva. Ad ovest, una bassa pressione in indebolimento è centrata sulla Penisola Iberica mentre una dorsale si sviluppa sull’Europa occidentale.

L’area HIGH RISK copre l’Emilia Romagna, il Veneto meridionale e le Marche settentrionali, l’Adriatico e le regioni croate della Dalmazia settentrionale e del Quarnaro meridionale per la minaccia di forti tempeste in grado di produrre venti distruttivi, grandine molto grande, tornado e nubifragi. Un’impostazione molto pericolosa sta prendendo forma sui modelli con un’instabilità da forte ad estrema (CAPE di 2000-3500J/Kg) sovrapposta ad un forte shear di 25-30m/s e una grande elicità (200-400m²/s² a 0-3km). L’inizio delle tempeste è previsto sull’Appennino dalle prime ore del pomeriggio/metà pomeriggio con le celle che si trasformeranno rapidamente in supercelle discrete. Un forte afflusso umido orientale-sudorientale dei bassi livelli dall’area adriatica determinerà una maggiore Storm Relative Helicity, favorevole anche a tempeste tornadiche. Sono possibili grandine di grandi dimensioni (5-8cm di diametro) e venti distruttivi. Gli alti valori di acqua precipitabile (42-44mm) potrebbero portare precipitazioni localmente intense e quindi il rischio di alluvioni lampo.

Le tempeste si aggregheranno gradualmente verso le ore serali quando è previsto un grande sistema convettivo a mesoscala sul Mar Adriatico in movimento verso est-sudest in direzione della costa croata. Sono possibili grandine molto grande, venti estremamente distruttivi con raffiche locali di oltre 120km/h lungo la linea delle celle intense all’interno del cluster. Non può essere esclusa neanche la minaccia tornado, considerata l’elicità molto forte davanti alle tempeste lungo la costa adriatica della Dalmazia settentrionale.

Le aree MDT/ENH/SLGT RISKS coprono parti del Centro-Nord dell’Italia, della Croazia e della Bosnia per la minaccia di forti tempeste in grado di produrre forti venti, grandine di grandi dimensioni e piogge torrenziali. Mentre le parti orientali di MDT/ENH RISKS coprono le zone che il robusto sistema convettivo a mesoscala potrebbe raggiungere nella notte con venti distruttivi, alluvioni lampo e grandine di grandi dimensioni, le parti occidentali vedranno supercelle sparse sotto un’instabilità moderatamente forte e un grande shear.

Massima attenzione, dunque, al forte maltempo che con ogni probabilità si svilupperà al Centro-Nord nelle prossime ore. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

