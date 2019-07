Allerta Meteo, attenzione al maltempo di stasera: temporali furiosi in pianura Padana! Intanto al Sud si brucia con +40°C

Allerta Meteo – Come ampiamente previsto nelle scorse ore, è una giornata caldissima al Centro/Sud Italia e soprattutto tra Puglia e Basilicata dove la temperatura ha già raggiunto +39°C a Marina di Ginosa, +38°C a Pisticci, +37°C a Marconia, Tursi e Pomarico, +36°C a Grottaglie, Cerignola, Amendola, Gravina di Puglia e Montescaglioso. Le temperature più elevate in città, invece, hanno raggiunto i +35°C a Firenze, Foggia, Cosenza e Guidonia e i +34°C a Roma, Bari, Frosinone e Crotone. Nel primo pomeriggio farà ancora più caldo, con temperature in ulteriore aumento un po’ in tutto il Paese. Eloquente, in tal senso, la mappa del modello Moloch dell’ISAC-CNR con la previsione delle temperature massime giornaliere, alle ore 14:00:

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli confermano anche il forte maltempo atteso per stasera al Nord, già colpito dai fenomeni estremi di ieri. In modo particolare la Lombardia sarà interessata, tra le 18:00 e le 23:00, da temporali molto violenti, con forti raffiche di vento, intense grandinate e trombe d’aria. Nella notte, dopo le 23:00, i fenomeni più estremi si sposteranno sul Piemonte e in Emilia Romagna, anche qui con nubifragi e grandinate.

La tendenza delle Previsioni Meteo a medio termine, per la prima metà del mese di Luglio, conferma quanto abbiamo già scritto nel bollettino meteo di ieri: aumenterà il caldo nei prossimi giorni al Centro/Sud, con temperature roventi nel weekend e nella prima parte della prossima settimana, ma una perturbazione atlantica innescherà nuovi forti fenomeni di maltempo che investiranno in modo particolare il Centro/Nord, come possiamo osservare nella mappa di GFS:

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play