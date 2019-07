Allerta Meteo Marche: criticità “gialla” fino a mezzanotte, in corso monitoraggio

La Protezione civile regionale delle Marche sta monitorando la situazione meteo nella regione, dove l’allerta “gialla” è in vigore fino alla mezzanotte. L’evoluzione meteorologica richiede un costante attenzione per seguire l’andamento dei fenomeni temporaleschi, anche a carattere intenso, come quello registrato ieri, in mare, a 30 km dalla costa, con gravi danni sul litorale.

Sono pervenute oltre 500 richieste di interventi ai Vigili del Fuoco, 300 ancora da ultimare. Nel Maceratese, tra Recanati e Porto Recanati, è stato necessario l’intervento del 118 per soccorrere una persona colpita dalla caduta di un albero. Risultano aperti vari Centri operativi comunali (Coc), in particolare a Loreto, Numana e Sirolo, con numerosi gruppi di volontariato della protezione civile impegnati a smaltire gli interventi richiesti, per lo più determinati dalla caduta di alberi e allagamenti.