Allerta Meteo Piemonte: criticità “gialla” per forti temporali a Torino

Il Centro funzionale della Regione Piemonte ha emesso un codice di allerta giallo (livello 1, ordinaria attenzione) per temporali su tutto il territorio della Città metropolitana di Torino, in arrivo dal tardo pomeriggio di oggi, domenica 14 luglio 2019, ed in estensione a sud del Po nel resto del Piemonte da domani lunedì 15 luglio. Sono previste piogge e temporali forti e localmente molto forti e potrebbero andare in crisi anche i corsi d’acqua secondari.

La protezione civile della Città metropolitana di Torino raccomanda massima attenzione anche se la criticità del bollettino non è elevata, ricordando ad amministratori e cittadini che i temporali localizzati possono essere imprevedibili in intensità ed effetti, e non vanno quindi sottovalutati: sono possibili locali allagamenti, piccole frane che interferiscono con la viabilità, fulmini.

In caso di pioggia intensa valgono per i cittadini le consuete raccomandazioni: usare l’auto in modo responsabile, non accedere ai sottopassi nei momenti di massima intensità dei temporali, non sostare sui ponti, in prossimità di versanti scoscesi, evitare di sostare nei piani interrati che possono essere soggetti ad allagamenti.