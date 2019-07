Allerta Meteo Piemonte: criticità gialla per temporali, vento e grandine, nuovamente imbiancata Torino

Resta l’allerta gialla in Piemonte per temporali, grandine e raffiche di vento, secondo l’aggiornamento meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) che prevede un graduale miglioramento del tempo dalle ore centrale di domani, con temperature in lieve calo. Oggi pomeriggio un temporale con grandine si è abbattuto a Torino, anche se probabilmente meno forte di quella di lunedì scorso, quando in mezz’ora sono caduti 30mm di pioggia, con chicchi di grandine che hanno danneggiato migliaia di auto nella zona nord della città. Ieri le piogge più abbondanti misurate dalla rete di Arpa sono cadute in montagna: 43mm al Lago Pilone, in alta valle di Susa, con un massimo di 23mm in un’ora. A Beaulard, frazione di Oulx, 32mm, a Bardonecchia 30mm. Nella pianura torinese raffiche di vento a 60-70 kmIh, con un massimo di 72km/h ad Avigliana.