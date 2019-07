Allerta Meteo, avviso di “fenomeni intensi” dell’Aeronautica Militare: temporali di “forte intensità” e grandinate al Centro/Nord

Allerta Meteo – Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso alle ore 12:00 di oggi 7 Luglio 2019 un avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore: ecco di seguito il testo integrale.

“Persistono precipitazioni temporalesche di forte intensità con associati forti colpi di vento e attività grandinigena:

– per le prossime 6 ore su Toscana in trasferimento e per le successive 9/12 ore su Romagna, Umbria e Marche;

– per le prossime 12 ore su Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto.”

Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – precisa il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti: tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/allertamento meteo idro.wp