Allerta Meteo Puglia, preoccupazione per il forte maltempo di stasera: arrivano nuovi violenti temporali

Il centro funzionale della Protezione civile della Puglia ha diramato un avviso di allerta gialla, dalle 8 di oggi fino alle successive 24 – 36 ore, a causa del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla regione. Sono, infatti, previsti fenomeni temporaleschi localmente intensi che interesseranno, in particolare, i settori adriatici. A ridosso delle zone interne della Puglia settentrionale si prevedono, inoltre, rovesci di forte intensita’ accompagnati da frequente attivita’ elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

