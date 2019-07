Allerta Meteo Roma, avviso della protezione civile: piogge e temporali nelle prossime ore

La Protezione Civile Regionale del Lazio comunica che da domani, lunedi’ 15 luglio e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro funzionale regionale ha valutato una criticita’ codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle tutte le zone di allerta. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

