Allerta Meteo Toscana, il Sindaco di Livorno chiude scuole, parchi e cimiteri

In seguito all’allerta Maltempo il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha disposto per la giornata di domani, in via precauzionale, la chiusura di scuole, dei parchi pubblici e dei cimiteri. E’ quanto si spiega dall’amministrazione in conseguenza del codice arancione diramato dalla Protezione civile regionale per possibili forti piogge e temporali a partire dalla mattina di domani, lunedi’ 15 luglio, con conseguente rischio idrogeologico per il reticolo minore. I temporali, a carattere sparso, potrebbero interessare l’Arcipelago e la costa centrale e meridionale della Toscana, fino alle ore 21. potrebbero risultare persistenti e associati a colpi di vento e grandinate. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

