Allerta Meteo Trentino: arrivano pioggia e grandine 

Nel corso della giornata di oggi – informa una nota della Provincia di Trento – è previsto un graduale cedimento dell’alta pressione presente sul Trentino, con conseguente aumento dell’instabilità atmosferica, che si protrarrà anche nei prossimi giorni. Il sistema di Allerta Provinciale della Protezione Civile ha emesso perciò un messaggio mirato, per avvisare che nel pomeriggio e in serata sono attesi rovesci e temporali che localmente potranno risultare intensi, con grandine e raffiche di vento.

Fra sabato e domenica, inoltre, è previsto il rapido transito di una perturbazione di origine atlantica che porterà precipitazioni diffuse.

Sabato 27, a partire dal pomeriggio, potranno verificarsi precipitazioni sparse, via via più estese nel corso della serata e della notte, con possibili fenomeni temporaleschi. Domenica 28 luglio si prevede un’intensificazione dei fenomeni, soprattutto nel corso della notte e della mattinata, con un graduale esaurimento nel pomeriggio, a partire dai settori occidentali della provincia.