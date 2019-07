La Protezione civile regionale della Valle d’Aosta ha diffuso un’allerta meteo con criticità gialla (grado 1 su una scala di 3) per temporali forti e diffusi, con validità fino alla mezzanotte di oggi. Si prevedono anche localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari e non si escludono frane superficiali e cadute massi. Domani è attesa ancora qualche precipitazione e successivamente le correnti atlantiche favoriranno il ritorno del sole, con temperature in aumento.