Allerta Meteo Veneto: oggi e domani stato di attenzione per temporali nel Bellunese

Temperature in aumento in Veneto, instabilità sui rilievi e qualche rovescio nell’area dolomitica: queste le previsioni del Centro meteo dell’Arpav per la giornata di oggi e di domani. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato lo ‘stato di attenzione’ (allerta gialla) per il bacino idrografico dell’Alto Piave, nel Bellunese, fino alla mezzanotte di domenica 21 luglio, per possibili rovesci o temporali sui rilievi, con possibilità di qualche fenomeno intenso sulle Dolomiti e di qualche rovescio locale sulle zone pedemontane e sulla pianura settentrionale.

Domani, al mattino, si prevede tempo generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche tratto di nubi alte. Nel pomeriggio sono attese nuvolosità cumuliforme sui rilievi e, più localmente, sulla pianura e zone pedemontane.

Rimane confermato lo stato di allerta per la frana di Borca di Cadore.