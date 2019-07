Allerta Meteo Veneto: rischio temporali, Stato di Attenzione su alcuni bacini idrografici

Permane, anche per il pomeriggio-sera e la notte di oggi, il rischio di temporali in alcune aree del Veneto.

Sulla base di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, dichiarando lo Stato di Attenzione (allerta gialla) su alcuni bacini idrografici del Veneto per Criticità Geologica e Idraulica sulla Rete Secondaria, valido fino alle ore 8 di domani, 31 luglio.

I bacini interessati sono l’Alto Piave; il Piave Pedemontano; l’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; l’Adige-Garda-Monti Lessini.

Sull’area della frana nel Comune bellunese di Borca di Cadore è dichiarato lo Stato di Attenzione Rinforzato.