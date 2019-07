Allerta uragano nel Golfo del Messico: stato di emergenza in Louisiana

Il National Hurricane Center statunitense ha lanciato l’allerta nel Golfo del Messico per quello che potrebbe rivelarsi il primo importante uragano della stagione: la tempesta Barry, che potrebbe raggiungere la potenza di uragano entro il fine settimana, ha già generato piogge torrenziali in Louisiana dove è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Le compagnie petrolifere hanno richiamato il personale non essenziale offshore e ridotto di circa un terzo la produzione. Nel Golfo del Messico si produce il 17% del petrolio USA e il 5% del suo gas naturale.