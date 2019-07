Nasce in Valle d’Aosta il progetto Alpine Green Experience [FOTO]

Si è appena conclusa la cerimonia di presentazione del progetto Alpine Green Experience, un passo fondamentale nello sviluppo del turismo sostenibile in Valle d’Aosta, che sarà operativo entro pochi mesi. L’evento si è svolto con la partecipazione di Andrea Celesia – AD di Alpine Green Experience, Gabriella Morelli, Direttrice dell’Office Régional du Tourisme della Regione Valle d’Aosta (in vece di Laurent Viérin – Assessore Regione Valle d’Aosta al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali e Albert Chatrian – Assessore Regione Valle d’Aosta all’Ambiente, Risorse Naturali e Corpo Forestale).

Il progetto Alpine Green Experience

Il progetto nasce dall’idea di coinvolgere l’ospite in un percorso virtuoso che fa della sostenibilità il modo migliore per scoprire l’incantevole territorio della Valle d’Aosta nella sua autenticità. Sviluppatosi grazie a una visionaria intuizione di Andrea Celesia, proprietario dell’Eco Wellness Hotel Notre Maison di Cogne, oggi il progetto viene esteso a 18 tra le migliori strutture ricettive della Regione che hanno unito le forze dando vita a una collaborazione che consente agli ospiti italiani e internazionali di intraprendere un viaggio green in tutta la Valle d’Aosta. Il progetto prevede di offrire, in abbinamento ai servizi alberghieri, un’autovettura elettrica BMW i3 che potrà essere ritirata presso l’Aeroporto di Torino Caselle o presso le Stazioni ferroviarie di Torino Porta Susa e Porta Nuova, per raggiungere la Valle e spostarsi durante il soggiorno vivendo l’emozione della guida elettrica completamente sostenibile e apprezzandone il silenzio. Attraverso questo progetto gli ospiti potranno cogliere sin dal loro arrivo a Torino l’importanza che gli operatori turistici della destinazione danno alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’ambiente.

I partner del progetto

L’accordo prevede la disponibilità all’installazione da parte del Gruppo CVA di colonnine di ricarica delle auto elettriche presso le strutture alberghiere che aderiscono al progetto, iniziative di co-marketing come la brandizzazione delle dodici autovetture BMW i3 con il logo del Gruppo CVA, il “battesimo” delle auto con il nome delle più significative centrali di produzione di energia rinnovabile in Valle e una comunicazione dei prodotti green proposti da entrambe le realtà.

L’Agente BMW i biAuto di Torino, parte di biAuto Group, è partner del progetto Alpine Green Experience sin dalla fase embrionale e prevede l’utilizzo delle autovetture BMW i3 che sono state selezionate grazie alla loro capacità di interpretare alla perfezione la trasformazione del settore automobilistico verso l’alimentazione elettrica. La collaborazione è stata collaudata, con reciproca soddisfazione, durante la fase di sperimentazione del progetto ed è oggi matura per essere estesa all’evoluzione di questo progetto che coinvolge tutta la Valle d’Aosta.

Risulta molto importante dal punto di vista strategico anche la collaborazione con la Regione Valle d’Aosta, che ha messo a disposizione del progetto strumenti operativi come il booking vda e che condivide lo sforzo verso una Valle d’Aosta Green, obiettivo imprescindibile per uno sviluppo sostenibile e duraturo del territorio.

TurismoK – management & marketing turistico. Una realtà imprenditoriale che opera nel settore turistico, già leader in Valle d’Aosta e attiva con successo in altre destinazioni turistiche. L’azienda supporterà lo sviluppo degli strumenti di comunicazione e marketing del nascente brand Alpine Green Experience cercando, sulla base di dati di mercato, di promuovere il servizio nei mercati di riferimento. Particolare attenzione sarà posta nel garantire la massima visibilità del prodotto attraverso la realizzazione di specifiche campagne di web advertising.

Il Gal Valle d’Aosta è un’associazione riconosciuta di diritto privato senza fini di lucro, costituita con lo scopo prioritario di coordinare e attuare la strategia di sviluppo locale. In collaborazione con 7 aziende agricole e artigiane, il progetto Alpine Green Experience si arricchisce di una visione che intende mettere in risalto l’autenticità del territorio stimolando l’interazione tra visitatori e artigiani locali, per entrare in contatto diretto con alcuni dei massimi esponenti della cultura locale artigianale ed eno-gastronomica che si tramanda di generazione in generazione.

ADAVA, Associazione Albergatori della Valle d’Aosta, è da sempre catalizzatore di progetti e incubatore di idee. L’associazione è stata di ispirazione anche per Alpine Green Experience, un’iniziativa imprenditoriale dotata di caratteristiche uniche in materia di innovazione nel settore turistico.