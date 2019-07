Please wait...

No votes yet.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

Un funzionario del Club Alpino del Pakistan ha reso noto che l’elicottero che trasportava Francesco Cassardo , l’alpinista italiano ferito durante la discesa dal Gasherbrum VII in Pakistan , è atterrato nell’area di Skardu, nel Gilgit Baltista. Lo scalatore è stato trasferito in ospedale.

article

1291949

MeteoWeb

Alpinista ferito in Pakistan: Francesco Cassardo trasferito in ospedale per le cure

Un funzionario del Club Alpino del Pakistan ha reso noto che l’elicottero che trasportava…

http://www.meteoweb.eu/2019/07/alpinista-ferito-pakistan-francesco-cassardo-ospedale/1291949/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2019/07/Francesco-Cassardo-1.jpg

NEWS