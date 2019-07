Ambiente, Cina: emissioni di gas serra aumentate del 53,3% in 10 anni

In Cina le emissioni di gas serra sono aumentate del 53,5% in 10 anni per un totale di 12,3 miliardi di tonnellate nel 2014: lo ha confermato il Ministero dell’Ambiente in base ai dati trasmessi all’ONU come previsto dalla convenzione sul cambiamento climatico, riporta Le Figaro.

Pechino ha previsto il picco di emissioni “intorno al 2030“, ma ha spiegato che revisionerà le sue stime e gli obiettivi di lotta all’inquinamento l’anno prossimo.