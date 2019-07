Andrea Camilleri e la morte: “La accoglierò come un atto dovuto. Il giorno più felice della mia vita? E’ stato quando mi sono sposato”

“Oggi non ho paura di niente, neanche della morte, con cui ho un buon rapporto, diciamo che ci rispettiamo… Nel momento della nascita, che non hai voluto e ti è stata imposta, ti danno il ticket in cui c’è tutta la tua vita, anche la morte. Accogliere la morte come un atto dovuto è saggezza“: lo dichiarava a Radio Capital, interrogato sul suo rapporto con la morte, Andrea Camilleri, scomparso oggi all’età di 93 anni. “Non ho rimpianti: ho avuto una vita fortunata, ho fatto sempre quello che volevo, mi sono guadagnato il pane facendo quello che mi piaceva fare, sono felice di avere pronipoti e felice di aver vissuto,” raccontava a Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto a “Circo Massimo“.

Quando gli è stato chiesto del ricordo più bello, ha risposto: “Il giorno in cui sono sposato. Passai una notte infame, metà di me diceva vestiti, prendi un treno e scappa, l’altra metà diceva ‘cretino, nessuno ti sta obbligando, è una tua libera scelta’. C’era stata una premessa: la mia futura moglie mi aveva detto di non farmi fare il vestito per il matrimonio fare dal solito sarto perché mi faceva delle spalle strettissime; io, invece, me lo feci fare comunque. Quando indossai quella giacchetta, mi sentii morire perché il sarto aveva superato se stesso, avevo delle spalle infantili. Mi presentai davanti alla mia futura moglie che mi disse ‘Vedi che spalle strette hai?’, e io mi levai la giacca, gliela sbattei in faccia e le dissi ‘sposati uno con le spalle larghe’. Lei avanzò di un passo e mi diede uno schiaffo“. “Mio padre a momenti cadeva svenuto per terra – ha raccontato Camilleri – dopodiché ci guardammo negli occhi, cominciammo a ridere, e la risata ci continuò per tutto il giorno. Fu il giorno più allegro della mia vita, con incidenti incredibili, soprattutto quando mia moglie sbagliò la mano e mise l’anello al dito del prete. E oggi posso dire di essere un uomo felice“.