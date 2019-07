50° anniversario dell’Apollo 11: il sito del lancio in Florida fotografo dallo spazio dai satelliti

16 luglio 1969, esattamente 50 anni fa, partiva la missione Apollo 11 della NASA che 4 giorni dopo avrebbe portato il primo uomo, Neil Armstrong, a calpestare il suolo lunare. Nel 50° anniversario, il sito del celebre lancio è stato fotografato dallo spazio, dal satellite europeo Sentinel-2. Il satellite del programma Copernicus, gestito da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea (ESA), ha immortalato la piattaforma 39A del Kennedy Space Center, a Cape Canaveral, in Florida. Il sito è visibile nella parte superiore dell’immagine accanto alla piattaforma 39B (quella più in alto). Dalla piattaforma 39A, 50 anni fa, partì il razzo Saturn V con in cima l’Apollo 11. L’equipaggio era composto da Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin ‘Buzz’ Aldrin che avrebbero compiuto una missione spaziale diventata storica, che cambiò il modo di guardare alla luna e all’esplorazione spaziale in generale. Ora la Luna, rileva l’ESA, ha di nuovo catturato l’attenzione delle agenzie spaziali. Ma mentre 50 anni fa, l’Apollo 11 è arrivato sul lato più vicino, ora è tempo di esplorare il lato più lontano. Lo scopo è esaminare i diversi tipi di rocce lunari per sondare più in profondità la storia geologica della Luna e trovare risorse come l’acqua, che si pensa sia rinchiusa nei crateri permanentemente in ombra vicino al polo Sud della Luna.