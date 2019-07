L’appello del Ministro Costa: “Non ammazzate l’orso Papillon”

“Non ammazzate l’orso Papillon“: è l’appello del Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ospite di Studio 24 su Rainews 24, tornato a invocare la salvezza per il plantigrado in fuga nei boschi del Trentino. “La provincia autonoma di Trento, per il suo statuto speciale ha una legittimità a determinate scelte. Io non solo le sto osservando, in termini di carta bollata e anche reagendo davanti al Consiglio di Stato, però diventa un tema squisitamente giuridico, di legittimità. Invece, entrando nelle vicende operative, io dico non ammazzatelo“.

Costa ha spiegato: invece di M49 “che sembra un’arma“, “l’ho chiamato Papillon, perché sono innamorato del film di Steve McQueen. Ma al di là del nome mi chiedo: c’è la necessità di ammazzarlo? Io penso che possiamo vivere bene insieme. Lo abbiamo fatto finora, continuiamo a farlo“.