Arnold Schwarzenegger in una pubblicità a favore delle auto elettriche: una Candid Camera in cui celebra in maniera ridicola le virtù dei veicoli a benzina [VIDEO]

È difficile camuffare Arnold Schwarzenegger: le sue dimensioni (nonostante i 71 anni, ha una struttura fisica imponente) e il suo accento sono inconfondibili. Quindi gli uomini e le donne che erano alla ricerca di un’auto elettrica da acquistare in una concessionaria di Burbank, in California, sono rimasti stupiti e increduli quando un enorme austriaco che indossava finti baffi, una parrucca e una maglietta stile hawaiano si è presentato come Howard Kleiner. Ma non tutti hanno creduto alle sue ridicole argomentazioni contro le auto elettriche. Tra le quali, per esempio, il fatto che un rumoroso Hummer impressionerà i vicini piuttosto che farli arrabbiare, che generare inquinamento attraverso le auto a benzina aiuta a ridurre la sovrappopolazione mondiale, che utilizzare un distributore di benzina “è a volte più soddisfacente del sesso” e l’adorabile odore dei gas di scarico. E questa linea scherzosa e le confuse reazioni degli acquirenti hanno contribuito a produrre l’efficace pubblicità, che potete vedere nel video in fondo all’articolo, in cui l’ex bodybuilder tenta di celebrare le virtù dei veicoli a benzina e scoraggiare i clienti dall’acquisto di veicoli elettrici.

Schwarzenegger, in realtà, è un grande fan delle auto elettriche. Infatti, ha firmato una serie di leggi a favore dell’ambiente durante i due mandati come Governatore della California e ha convertito il suo SUV in un veicolo alimentato a biocarburanti ed elettricità. Alla fine, la pubblicità diventa seria con l’ex bodybuilder che dice: “Le auto elettriche fanno risparmiare denaro e salvano l’ambiente, senza sacrificare il divertimento e l’entusiasmo di guidare”.

La pubblicità, chiamata “Kicking Gas”, è opera di Veloz, un consorzio di oltre 40 produttori di automobili, società di servizi, agenzie governative e gruppi di sostegno dedicato ad accelerare l’adozione di auto elettriche in California. “Stiamo davvero cercando di far uscire le auto elettriche dalla prima fase di adozione”, spiega Josh Boone, direttore generale di Veloz. Anche se le leggi americane rimangono blande, la regolamentazione europea e soprattutto quella cinese hanno spinto i produttori di auto a promettere la loro alleanza verso un futuro elettrico. Ma la strada è molto difficile.

Ora i consumatori americani possono scegliere tra decine di modelli elettrici e anche se le vendite sono aumentate negli ultimi anni, i veicoli elettrici rappresentano ancora meno del 2% dei nuovi acquisti di auto. Una mancanza di promozione potrebbe essere parte del problema. Un’analisi del Northeast States for Coordinated Air Use Management ha svelato che nel 2017, varie case automobilistiche, come Chevrolet, Nissan, Ford e Toyota, hanno speso somme di denaro 5-10 volte maggiori nel promuovere le auto a benzina piuttosto che quelle elettriche. Ma l’industria automobilistica sostiene che sono necessari diversi tipi di pubblicità per le auto elettriche. Andare online con una pubblicità divertente che le persone desiderino condividere, sfruttando il talento comico di Schwarzenegger, è un modo facile per ottenere il massimo con un piccolo budget. Tanto più che in questo caso l’ex Governatore della California ha affermato di aver partecipato gratuitamente alla nuova pubblicità.