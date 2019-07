Si arrampica sul balcone e precipita dal 3° piano, grave bimbo di 2 anni

Un bambino di 2 anni è sfuggito per pochi istanti al controllo dei genitori ed è precipitato dal 3° piano: il piccolo sarebbe salito sui giochi lasciati sul balcone, scavalcando la ringhiera.

L’incidente è accaduto nel Cremonese, a Castellone.

Il bimbo è in gravi condizioni, in prognosi riservata: è stato prima ricoverato al Maggiore di Crema e poi trasferito in ospedale a Bergamo.

Sul caso indagano i carabinieri.