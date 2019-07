Arriva la notte di Saturno: il “Signore degli Anelli” al massimo della luminosità e alla minima distanza dalla Terra

Arriva la notte del “Signore degli Anelli“: domani 9 Luglio Saturno si troverà alla minima distanza dalla Terra e al massimo della sua luminosità, e pertanto sarà visibile in cielo per tutta la notte.

I giganti gassosi, insieme alla Luna, sono i protagonisti dell’estate 2019: dopo l’opposizione di Giove a Giugno, ora è Saturno a rubare la scena. Domani il pianeta con gli anelli si troverà a 1 miliardo e 351 milioni di km dalla Terra e in posizione opposta a quella del Sole: ne consegue che al tramonto della nostra stella, il pianeta sorge (ovviamente sull’orizzonte orientale), e resta visibile per tutta la notte (spostandosi verso sud), con visibilità ottimale.