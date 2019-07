Un altro asteroide passerà vicino alla Terra nel mese di ottobre: FT3 è un gigante di 340 metri di diametro

Nella lista delle rocce spaziali con il potenziale di schiantarsi sulla Terra, dopo 2006 QV89 che passerà vicino alla Terra il prossimo 9 settembre, se ne aggiunge un altro. L’asteroide FT3 sfreccerà vicino al nostro pianeta il prossimo 3 ottobre, secondo gli esperti della NASA. Secondo l’agenzia spaziale americana, questo passaggio sarà il primo di 165 approcci tra il 2019 e il 2116. In tutti questi passaggi, il rischio di un impatto catastrofico è basso ma se l’asteroide dovesse finire fuori rotta e puntare il nostro pianeta, le conseguenze sarebbero disastrose.

L’asteroide FT3 è una mostruosa roccia spaziale dal diametro di circa 340 metri. La NASA stima che abbia un peso di 55 miliardi di chilogrammi. Se dovesse mai colpire la Terra, al momento dell’ingresso nell’atmosfera avrebbe una velocità di oltre 73.000km/h. La forza dell’impatto sarebbe equivalente a quella di 2.700 megatoni di TNT (in confronto, la bomba nucleare sganciata su Hiroshima nel 1945 è stata nell’intervallo di 13-18 kilotoni). Il primo giorno in cui potrebbe succedere tutto questo cade il 3 ottobre prossimo. Dopo di questo, la NASA stima una piccola possibilità di impatto di FT3 con la Terra il 2 ottobre del 2024 e il 3 ottobre del 2025.

La roccia spaziale è un cosiddetto asteroide di tipo Apollo, che significa che segue un’orbita simile all’asteroide 1862 Apollo. La sua traiettoria implica anche che orbita intorno al sole all’interno dei confini della Fascia di Asteroidi tra Marte e Giove. La NASA ha rilevato il sasso cosmico per la prima volta il 20 marzo del 2007 e da allora ha confermato la sua orbita sulla base di 14 osservazioni.

La NASA ha affermato: “Nell’improbabile caso in cui un particolare evento di impatto potenziale persiste fino a quando l’orbita non è relativamente ben vincolata, la probabilità di impatto e il rischio associato tenderanno ad aumentare man mano che sono aggiunte le osservazioni. Questo non è paradossale: se un asteroide si avvicina molto alla Terra, allora non può essere esclusa una collisione fin dall’inizio. La probabilità di impatto tenderà ad aumentare man mano che l’orbita viene perfezionata e vengono eliminate le traiettorie alternative e più sicure. Alla fine, la probabilità di impatto scenderà, solitamente abbastanza bruscamente, a zero o se l’asteroide si trova davvero in una traiettoria di impatto, continuerà a crescere fino a raggiungere il 100%”.

Quindi quante sono le probabilità che l’asteroide colpisca la Terra nel mese di ottobre? Fortunatamente, il rischio è incredibilmente basso ma non è inesistente. C’è una piccola possibilità (circa 1 su 11.000.000) che l’asteroide FT3 si schianti sulla Terra tra 3 mesi, che si traduce in una possibilità dello 0,0000092% di catastrofe o in una del 99,9999908% che la roccia spaziale manchi il nostro pianeta.

Cos’è un asteroide? Cos’è una cometa?

Gli asteroidi rocciosi e le comete ghiacciate sono i resti del sistema solare primordiale di circa 4,6 miliardi di anni fa. La differenza principale tra i due sta nella composizione. Gli asteroidi sono prevalentemente composti da materiale roccioso e diversi metalli. Le comete invece sono pezzi ghiacciati di roccia che spargono o sublimano i loro strati ghiacciati mentre volano per il sistema solare. La NASA afferma: “Il loro stato relativamente originario rende le comete, gli asteroidi e qualche meteora meravigliosi narratori con molto da condividere su quelle che erano le condizioni del sistema solare primordiale. Possono svelare segreti sulle nostre origini, raccontando i processi e gli eventi che hanno portato alla nascita del nostro mondo. Potrebbero offrire indicazioni sulla provenienza dell’acqua e delle materie prime che hanno reso possibile la vita sulla Terra”.

L’agenzia spaziale americana stima che attualmente ci sono 796.279 asteroidi conosciuti e 3.583 comete conosciute. L’asteroide conosciuto più grande è 4 Vesta, un enorme corpo roccioso nella fascia principale degli asteroidi. L’unico oggetto più grande nella fascia è il pianeta nano Cerere.