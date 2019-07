Un altro enorme asteroide sta per sfiorare la Terra: è alto il doppio della Piramide di Giza, si chiama “2010 PK9” ed è “potenzialmente pericoloso”

Un asteroide il doppio della Piramide di Giza si avvicinerà alla Terra tra poche ore, secondo quanto svelato dalla NASA. Un’altra roccia spaziale di passaggio nel nostro angolo di spazio, dunque, dopo i 3 asteroidi che nelle scorse ore hanno sfiorato il nostro pianeta a poco tempo l’uno dall’altro. Ora il colossale asteroide, rinominato 2010 PK9, attraverserà la nostra porzione di spazio lungo una cosiddetta traiettoria di “Approccio Ravvicinato alla Terra”. La NASA prevede che la roccia spaziale sia nel punto più vicino al pianeta poco dopo le 17 di oggi, venerdì 26 luglio. Quando questo succederà, il gigante spaziale raggiungerà la vertiginosa velocità di 59.000km/h.

L’asteroide è ufficialmente considerato come “potenzialmente pericoloso”. “Gli asteroidi potenzialmente pericolosi sono definiti sulla base dei parametri che misurano il potenziale dell’asteroide di compiere approcci ravvicinati alla Terra”, spiega la NASA.

L’asteroide 2010 PK9 è un oggetto near Earth di tipo Aten, avvistato per la prima volta dagli astronomi 9 anni fa. Secondo la NASA, gli asteroidi Aten seguono un’orbita ovale intorno al sole. Mentre raggiungono la distanza più lontana dal sole, intersecano l’orbita della Terra. Sulla base di 76 osservazioni, tra il 5 agosto 2010 e l’1 settembre 2014, la NASA ha calcolato le dimensioni, la velocità e la traiettoria della roccia spaziale. Le osservazioni dell’agenzia americana suggeriscono che il sasso cosmico ha dimensioni comprese tra 120 e 260 metri di diametro. Considerando la cifra più grande, l’asteroide è paragonabile all’altezza della Torre Eiffel di Parigi ed è quasi il doppio della Grande Piramide di Giza in Egitto.

Fortunatamente, gli asteroidi di queste dimensioni raramente colpiscono il nostro pianeta. La NASA ha affermato: “Solo una volta in diversi milioni di anni, arriva un oggetto abbastanza grande da minacciare la civiltà della Terra. I crateri da impatto sulla Terra, sulla luna e su altri corpi planetari sono prove di questi eventi. Le rocce spaziali più piccole di circa 25 metri molto probabilmente bruceranno mentre entrano nell’atmosfera terrestre e causeranno pochi se non nessun danno. Se un meteoroide roccioso più grande di 25 metri ma più piccolo di 1km dovesse colpire la Terra, probabilmente causerebbe danni locali all’area di impatto”.

Ma quanto passerà vicino questo asteroide? Secondo i calcoli della NASA, l’asteroide si avvicinerà alla Terra ad una distanza di circa 0,02107 unità astronomiche. Una singola unità astronomica descrive la distanza tra la Terra e il sole, circa 149,6 milioni di chilometri. Questo significa che l’asteroide 2010 PK9 sfreccerà ad una distanza di 3,15 milioni di chilometri. In altre parole, la roccia spaziale passerà ad una distanza pari a circa 8 volte la distanza Terra-luna.

L’ultima volta che 2010 PK9 ha visitato la Terra è stato il 3 settembre 2018. Dopo l’imminente passaggio, tornerà nei paraggi della Terra il 25 agosto 2022.