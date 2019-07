Tra poche ore un grande asteroide sfiorerà la Terra più vicino della luna: 2019 OD viaggerà a 70.000km/h

Un asteroide più alto del Big Ben di Londra sfreccerà vicino al nostro pianeta domani, ha svelato la NASA. L’agenzia spaziale americana prevede che la roccia spaziale, rinominata 2019 OD, sfiorerà il nostro pianeta in una cosiddetta traiettoria di “approccio ravvicinato alla Terra”. L’asteroide ci passerà accanto nel pomeriggio di domani, mercoledì 24 luglio, meno di 3 settimane dopo essere stato avvistato per la prima volta il 5 luglio. Gli asteroid tracker della NASA stimano che la roccia spaziale sarà vicina alla Terra alle 15.31 (ora italiana). Quando questo accadrà, il grande asteroide passerà più vicino alla Terra della luna.

2019 OD è un oggetto near Earth (NEO) di tipo Apollo. Tutti i NEO sono asteroidi e comete che orbitano intorno al sole all’interno dei confini della Fascia degli Asteroidi tra Marte e Giove. La NASA ha affermato: “Gli oggetti near Earth sono comete e asteroidi che sono stati spinti dall’attrazione gravitazionale di pianeti vicini in orbite che permettono loro di entrare nella zona della Terra. Composte prevalentemente di acqua ghiacciata con particelle di polvere, le comete in origine si sono formate nel freddo sistema planetario esterno, mentre la maggior parte degli asteroidi rocciosi si è formata nel più caldo sistema solare interno tra le orbite di Marte e Giove”.

Occasionalmente, un NEO incrocia la sua traiettoria con l’orbita terrestre intorno al sole e si avvicina al nostro pianeta. Ancor più raramente, i NEO colpiscono la Terra, come nel caso della meteora di Čeljabinsk che è esplosa sulla Russia nel 2013. Quella roccia spaziale misurava solo 20 metri in ampiezza, ma la forza dell’esplosione ha mandato in frantumi le finestre su un ampio raggio, ferendo oltre 1.000 persone con i frammenti di vetro.

In questo caso, si stima che l’asteroide 2019 OD abbia un diametro compreso tra 52 e 120 metri. Considerando la stima più alta, l’asteroide sarebbe più alto della Torre dell’Orologio di Londra e della Statua della Libertà di New York. Ma quanto vicino passerà l’asteroide? C’è un rischio reale per la Terra?

Domani pomeriggio, la roccia spaziale sfreccerà ad una velocità di quasi 70.000km/h e si avvicinerà a 0,92 distanze lunari (la distanza lunare misura la distanza Terra-luna, mediamente di 384.403km). Questo significa che l’asteroide 2019 OD passerà ad una distanza di circa 353.050km dalla Terra. Dopo il passaggio ravvicinato, la roccia spaziale si avvicinerà brevemente alla luna, ma la NASA non prevede che tornerà a visitare di nuovo il nostro angolo di spazio.

Veloci info su asteroidi e comete