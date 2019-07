AstroLuca, prima passeggiata spaziale assegnata a 2 americani: “Le prossime mi vedranno impegnato”. A settembre il comando dell’ISS

La prima passeggiata spaziale della sua missione Beyond è stata già assegnata: a uscire saranno i colleghi americani Nick Hagu e Andrew Morgan, ha detto l’astronauta Luca Parmitano nel suo primo collegamento con i giornalisti dalla Stazione Spaziale Internazionale, organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. “La prossima attività extra-veicolare la faranno Nick e Drew e io mi occuperò della loro vestizione e dell’equipaggiamento“, ha confermato. Parlando poi delle altre passeggiate spaziali previste, Parmitano ha detto: “Alcune di queste mi vedranno impegnato, ma nel nostro mondo tutto cambia: non posso dire quante e quali saranno”.

A settembre AstroLuca diventerà comandante della Stazione Spaziale, diventando il primo italiano e il terzo europeo ad avere questo ruolo: “Quando in settembre prenderò il comando sarò responsabile in primis dell’equipaggio e della Stazione Spaziale e mi preoccuperò di portare a termine il successo scientifico della missione. Sarò al servizio dell’equipaggio e felice di svolgere la mia attività“. Nel frattempo a bordo tutti sono occupati in una sorta di trasloco: “E’ appena arrivata la capsula Dragon e stiamo prendendo il materiale da lì per portarlo sulla Stazione Spaziale. La battuta più frequente è che qui a bordo non abbiamo spazio: lo so che non fa ridere, ma è molto vera“.