Astronomia: a Conversano telescopi e super binocoli per assistere all’eclissi parziale di Luna

Martedì 16 luglio 2019 durante la settimana celebrativa di “APOLLO 50TH” dedicata al 50° anniversario del primo uomo sulla Luna che si svolgerà a Conversano, la Società Astronomica Pugliese, con il patrocinio del Comune di Conversano, metterà a disposizione del pubblico, sulla Torre Maestra del Castello degli Acquaviva d’Aragona, telescopi e super binocoli per assistere all’eclissi parziale di Luna.

La Torre Maestra sarà aperta al pubblico sin dal tramonto per consentire, inoltre, l’osservazione dei pianeti Giove e Saturno che sarà molto vicino, in congiunzione, alla stessa Luna.

Il fenomeno della parzialità inizierà intorno alle 22.00 per culminare alle 23.30 e concludersi alle 01.00 del giorno seguente.

Questa eclissi di Luna sarà l’ultima prima della prossima totale, visibile in Italia all’alba del 16 maggio 2022 o prima di quella, sempre parziale, del 28 ottobre 2023, mentre bisognerà attendere il 7 settembre 2025 per poter godere di una eclissi totale in ore serali ordinarie.

L’ingresso è libero e gratuito.