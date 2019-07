Archeologia, svelate le cure materne degli Australopitechi: allattavano i piccoli fino ad un anno e anche oltre

Gli ominidi come la nostra ‘bisnonna’ Lucy allattavano i piccoli per i primi 12 mesi di vita e continuavano anche in seguito, quando c’era carenza di cibo. Lo indica una ricerca che rivela per la prima volta i segreti delle cure materne degli antenati più antichi dell’uomo, gli Australopitechi. Pubblicata su Nature, la ricerca è coordinata da Renaud Joannes-Boyau, dell’australiana Southern Cross University, e ha trovato la partecipazione di Stefano Benazzi, paleoantropologo dell’universita’ di Bologna, e Luca Fiorenza che lavora in Australia, alla Monash University. Secondo Fiorenza, il risultato mostra “l’esistenza in questa specie di un legame madre-bambino piuttosto esteso ed è la prima prova diretta del ruolo materno in uno dei nostri primi antenati, contribuendo alla comprensione della storia delle dinamiche familiari e dell’infanzia“.

La scoperta è stata possibile analizzando gli elementi chimici contenuti in cinque denti fossili, appartenuti a due individui vissuti in Sud Africa nel periodo compreso tra 2,6 e 2,1 milioni di anni fa. I denti, infatti, conservano precise registrazioni degli elementi presenti nel cibo che si mangia nelle prime fasi di sviluppo. L’analisi mostra che le madri di questa specie investivano molte risorse nelle cure parentali. I piccoli venivano allattati fino ad un anno di età. In seguito, l’allattamento materno proseguiva ciclicamente in funzione dei cambiamenti stagionali dell’ambiente. Ad esempio durante periodi di siccità, quando i piccoli venivano nutriti con latte materno per compensare la scarsa disponibilità delle risorse alimentari.

“I risultati sono molto importanti alla luce degli eventi evolutivi avvenuti nel periodo in questione, dato che Australopithecus africanus visse in contemporanea all’emergere del genere Homo, tra 3 e 2 milioni di anni fa. Il forte e prolungato legame tra madri e figli ha infatti probabilmente implicazioni anche sulle dinamiche di gruppo e sulla struttura sociale. Tanto che il prolungamento dell’allattamento materno potrebbe aver influito sul tasso di riproduzione di questa specie, abbassandone la fertilità, con potenziali implicazioni per la sua estinzione”, ha spiegato Benazzi.