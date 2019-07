Auto trasportata in elicottero al rifugio Plan (Zwickauer Hutte): “la montagna non è un luna park”

“Di quanto accaduto domenica e riportato da alcuni media relativamente all’automobile trasportata sul rifugio Plan (Zwickauer Hutte) in Val Passiria, desidero esprimere il mio sconcerto e comunicare, che non e’ questa la visione che l’amministrazione provinciale ha dei rifugi alpini e della montagna in generale”. Lo scrive in una nota l’assessore provinciale Massimo Bessone. Secondo Bessone, “portare un veicolo con un elicottero a quasi tremila metri per festeggiare i 120 anni del rifugio e’ un messaggio completamente sbagliato. La montagna non e’ un luna park, anzi ci si deve avvicinare con rispetto, attenzione e preparazione”. Bessone annuncia quindi che, assieme agli uffici competenti, si valuteranno quali contromisure intraprendere, “affinché tali operazioni non si ripetano ed i gestori intraprendano iniziative anche di richiamo, nel rispetto dell’ambiente, della montagna e dei suoi frequentatori”, conclude la nota.