Finisce con l’auto in mare e muore annegata: il fidanzato è riuscito a mettersi in salvo

Una ragazza di 24 anni di Vico del Gargano, nel foggiano, è morta annegata dopo essere finita con la sua auto in mare. L’incidente è avvenuto la scorsa notte nel porticciolo di Foce Varano. In auto con la vittima anche il fidanzato che però è riuscito a mettersi in salvo. Stando alla ricostruzione dell’accaduto, la ragazza era alla guida della Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finita in acqua.

La vittima non è riuscita a liberarsi morendo annegata. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e il personale del 118. Le indagini sono affidate ai carabinieri.