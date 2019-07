No votes yet.

(AdnKronos) – In termini assoluti si assiste al sorpasso di Volkswagen su Fiat: 1.804 le vetture immatricolate dal marchio di Wolfsburg (comunque -1,31% primo semestre 2019 contro primo semestre 2018) con Fiat che si attesta a 1.787 vetture contro le 1.851 dell’analogo periodo di un anno fa (-3,46% e -5,05 a giugno). Oltre 1.000 anche Ford (1.070 contro 894 con un guadagno netto del +19,69%) e Peugeot (1.024 nel semestre contro 1.124 di un anno fa, quindi con un calo del -8,9%). Qualche curiosità: aumenta del 3800% (leggasi: tremilaottocentopercento) DS che da una vettura immatricolata nel primo semestre 2018 passa a 39, una vettura in più di Tesla, l’auto elettrica che solo a giugno ne immatricola 15 con percentuali di crescita che variano dal 200% del mese al 216,67% del semestre.

Auto: mercato in flessione in Italia, ma in aumento in Veneto e a Padova (2)

