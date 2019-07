Autonomia: Conte, in dirittura d’arrivo, ci siamo

Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Sulle autonomie sono “lieto di annunciare che nel vertici di oggi sono stati compiuti significativi passi avanti, ieri tutto il pomeriggio l’ho dedicato a lavorare” al testo. Oggi abbiamo “compiuto passi avanti, siamo in dirittura finale, settimana prossima ci sarà un altro incontro e confido si stia aprendo la finestra per portarlo in Cdm. Ho preso un impegno, sancito dal contratto di governo, e quando prendo un impegno io lo porto a termine. Adesso ragionevolmente ci avviciniamo” al taglio del traguardo. Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.