AVSimulation e ANSYS accelerano lo sviluppo di sistemi di guida autonomi e sicuri

I veicoli autonomi di nuova generazione potranno essere progettati in modo più rapido, sicuro ed economico grazie a un’alleanza strategica tra AVSimulation e ANSYS. La collaborazione porterà all’integrazione della rivoluzionaria tecnologia di simulazione di AVSimulation con le soluzioni immersive di simulazione della guida autonoma di ANSYS, rendendo più veloce la realizzazione di veicoli autonomi da parte delle case automobilistiche.

Il rispetto dei rigorosi standard di sicurezza per la guida autonoma richiede la certezza che tutte le complesse interazioni tra il veicolo autonomo e l’ambiente circostante, il traffico e le condizioni atmosferiche possano essere testate in milioni di scenari. Per realizzare fisicamente tutti i test necessari sarebbe necessario effettuare prove su strada per miliardi di chilometri con prototipi, il che comporterebbe decenni di sviluppo e costi insostenibili.

Per ridurre drasticamente la necessità di test con prototipi fisici e risparmiare tempo gli OEM stanno adottando ANSYS VRXPERIENCE, una delle soluzioni immersive ANSY per combinare funzionalità di realtà virtuale con la simulazione fisica. Ciò permette agli ingegneri di testare, validare e acquisire esperienza con i veicolo a guida autonoma e le performance del veicolo nelle condizioni di guida comuni, coprendo milioni di chilometri virtuali in un solo giorno. VRXPERIENCE offre funzioni di test dell’interfaccia uomo macchina, simulazione dei sensori fisici (come radar, Lidar – Laser Imaging Detection and Ranging – videocamere e sensori ad ultrasuoni) integrazione dei controlli del software embedded, simulazione dei fari e link al sistema di gestione dei dati di simulazione e analisi dei sistemi di sicurezza.

VRXPERIENCE incorpora un modulo di simulazione di guida, SCANeR Studio, una soluzione di simulazione modulare e scalabile capace di creare un mondo virtuale estremamente realistico che permette agli utenti di simulare migliaia di scenari con molteplici variabili in cluster ad alte prestazioni o su cloud pubblici come Microsoft Azure. SCANeR incorpora strade generate a partire da mappe ad alta definizione e librerie di risorse, situazioni di traffico, condizioni atmosferiche, dinamica del velcolo, ecc.

“I prototipi virtuali e la simulazione massiva sono essenziali per garantire la sicurezza dei veicoli autonomi”, dice Oliver Colmard, responsabile Integrated CAE & PLM di Renault. “Grazie ad AVSimulation e alla tecnologia SCANer Studio Renault è in grado di progettare, simulare e testare sistemi di guida autonoma e validare la sicurezza del veicolo in milioni di scenari, utilizzando la stessa piattaforma in tutto il ciclo di sviluppo. Questo accordo farà accelerare l’adozione di SCANer in tutto il mondo attraverso la nuova soluzione ANSYS VRXPERIENCE permettendo di limitare i test fisici, ridurre i tempi di sviluppo e garantire la sicurezza”.

“L’avvento della guida autonoma ha dato inizio alla trasformazione più imponente nella storia dell’automobile da quando Henry Ford ha rivoluzionato l’industria e questa partnership rappresenta un importante passo avanti nel processo di innovazione nei sistemi di guida autonoma”, dice Emmanuel Chevrier, CEO di AVSimulation. “Insieme, VRXPERIENCE e SCANeR hanno fissato nuovi standard in termini di potenza di progettazione, affidabilità ed efficienza dei sistemi di guida autonoma per l’intera industria automobilistica”.

“Le infinite possibilità di VRXPERIENCE unite al simulatore di guida SCANeR permetteranno ai nostri OEM e ai nostri clienti di accelerare la creazione, l’integrazione e la certificazione dei sistemi di guida autonoma da livello 3 a livello 5”, spiega Eric Bantegnie, general manager della business unit Sistemi di ANSYS. “Grazie a questa partnership AVSimulation e ANSYS rendono disponibile un fenomenale ventaglio di tecnologie che permetteranno alle case automobilistiche di tagliare i costi di sviluppo e rendere più rapidamente disponibili ai loro clienti veicoli a guida autonoma”: