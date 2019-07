Bellomo resta ai domiciliari

Bari, 19 lug. (AdnKronos) – Il gip del Tribunale di Bari Antonella Cafagna ha rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari a carico di , ex consigliere di Stato, accusato di maltrattamenti ai danni di una ricercatrice e di tre borsiste e corsiste allieve dei corsi post universitari per la preparazione al concorso in magistratura. Viene contestato anche il reato di estorsione ai danni di una quinta presunta vittima, anche lei corsista.

I difensori del magistrato, gli avvocati Bernardino Migliucci e Gianluca D’Oria, hanno presentato, già nella giornata dell’interrogatorio di garanzia, una istanza al Tribunale del Riesame in cui chiedono la revoca degli arresti domiciliari poiché le esigenze cautelari sarebbero venute meno, oltre che di dissequestro del materiale digitale probatorio a proposito del quale la difesa ha contestato l’improcedibilita’ e l’inutilizzabilita’. E’ stata già fissata la data dell’udienza al 25 luglio.