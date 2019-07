Benzina, diesel e gpl: prezzi fermi

Nessuna variazione nel weekend per i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa.

Secondo l’elaborazione di Staffetta Quotidiana in base all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti sono: benzina self service a 1,597 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,603, pompe bianche 1,581), diesel a 1,479 euro/litro (-1, compagnie 1,486, pompe bianche 1,460). Benzina servito a 1,722 euro/litro (invariato, compagnie 1,761, pompe bianche 1,632), diesel a 1,612 euro/litro (+1, compagnie 1,654, pompe bianche 1,511). Gpl self service a 0,588 euro/litro, servito a 0,615 euro/litro (-1, compagnie 0,620, pompe bianche 0,607), metano self service 0,978 euro/kg, servito a 0,993 euro/kg (invariato, compagnie 1,004, pompe bianche 0,984), Gnl 0,957 euro/kg (compagnie 0,973 euro/kg, pompe bianche 0,946 euro/kg).